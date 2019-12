Во пресрет на вечерашното Ел Класико, во центарот на Барселона осамна интересен графит. На него се Пике и Рамос како се бакнуваат, со тоа симболично се праќа порака на мирот.

Ова не е првпат вакво нешто да има на улиците на Барселона, пред неколку години таков графит осамна а во главна улога беа Гвардиола и Мурињо.

Инаку пред вечерашниот дуел меѓу Барселона и Реал Мадрид, најголемоте клупско дерби во светот, атмосферата е зовриена па и напната во Каталонија.

Graffiti of Gerard Pique and Sergio Ramos has popped up ahead of El Clasico, to spread a political message pic.twitter.com/8UNLN64bN9

— Sun Sport (@SunSport) December 18, 2019