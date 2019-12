Македонскиот фудбалски репрезентативец Езџан Алиоски и неговите соиграчи од Лидс Јунајтед денеска донесоа насмевки при посетата на детската болница во Лидс и ги израдуваа нивните најмлади фанови со подароци во пресрет на божиќните и новогодишните празници.

„Ова е секогаш посебна посета за нас“ – напиша клубот на официјалниот Твитер профил, додека македонскиот репрезентативец порача „Секогаш има причина за насмевки!“

💬 “This is always a special visit for us, and credit has to go to the amazing staff for the work they do.” @Cli5hy on visiting @Leeds_Childrens and appreciating the fantastic work they do pic.twitter.com/wKNU8rpO0B

— Leeds United (@LUFC) December 19, 2019