Ливерпул очекувано се пласираше во финалето на Светското клупско првенство, клучниот потег во 90. минута против Монтереј го имаше Фирмино.

Додека сите го очекуваат финалето против Фламенго на 21 декември во центарот на вниманието е Јирген Клоп. Во еден момент тренерот на противникот, Рикардо Антонио протестираше кај судијата по еден груб фаул врз неговиот фудбалер, а се чини на Клоп не ми се допаѓаше тоа, па му се пушти на својот колега.

Целата ситуација можете да ја видите од фотографиите во продолжение.

Monterrey’s head coach told the referee to pulled the yellow card to Liverpool’s Coach Jurguen Klopp !

Those pictures will explain better

😂 😂 😂 😂 😂 #ClubWC #MundialDeClubes pic.twitter.com/73bVw27yiu

— Pulso Sports Network (@SportsPulso) December 19, 2019