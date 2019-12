Актуелниот европски првак ЦСКА Москва во супер-интересен меч го совлада Ефес во реприза на минатогодишното финале на Евролигата. „Армејците“ славеа сред Истанбул со 81:80. Турците имаа контрола и водство до почетокот на последната четвртина, а таму потоп. ЦСКА се крена и го демолира домаќинот и во завршницата го сврте резултатот во своја корист. Ефес му стана пациент на ЦСКА затоа што губи 10 меча по ред.

Најефикасен кај Ефес беше Крунослав Симон со 21 поен, Василије Мициќ имаше лош настап и само два поени, а Шејн Ларкин запиша 18 поени. Кај ЦСКА блескаше Мајк Џејмс кој за 32 минути игра запиша 28 поени.

А екипата на Химки продолжи со добрите игри откако забележа нова победа, сега дома против Жалгирис со 83:74. Во редовите на тимот од московскиот регион најефикасни беа Стефан Јовиќ и Алексеј Швед со 25 поени. На другата страна само Џок Лендејл заслужи преодна оценка со 24 поени.

Anadolu Efes failed to win against CSKA Moscow for the 10th time in a row in #EuroLeague.

