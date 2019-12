Англичаните се луди по статистика, а последниот податок кој го извадија е наменет за Оксфорд Јунајтед, третолигашот, кој Манчестер Сити со 3:1 го елиминираше вво полуфиналето на Лига купот.

Имено нисколигашот успеја да направи нешто што ниту еден друг клуб не го направил откако екипата ја превзема Пеп Гвардиола.

Оксфорд упатил 18 удари кон голот на „граѓаните“, притоа давајќи силен отпор во текот на целиот меч.

Интересно е што претходно Ливерпул го имаше таквиот примат со 17 упатени удари кон голот на Сити, додека Селтик, пак, има најмногу упатени удари (16) во настапите во Лигата на шампионите.

