Диего Форлан од денеска и официјално е назначен за нов тренер на најпопуларниот фудбалски клуб во Уругвај, Пењарол. Одлуката за негово именување е донесена на состанокот на управниот одбор надлежен за назначување на новиот тренер.

Поранешниот напаѓач на Атлетико (М), Уругваецот Густаво Појет и Аргентинецот Хернан Креспо беа исто така кандидати за местото, но довербата ја доби еден од најдобрите напаѓачи во историјата на уругвајскиот фудбал.

Форлан е симбол на клубот и покрај тоа што кратко време беше играч на уругвајски шампион. Ова ќе биде прво искуство на популарниот ’Кача’ како тренер.

Диего, кој ќе го преземе тимот веќе во јануари на 28 декември најпрво ќе има проштален меч како играч.

DEAL DONE: Uruguay’s El Club Atletico Penarol have confirmed they have appointed Diego Forlan as their new manager. #DiskiFans pic.twitter.com/ATrEUhJTv1

— DISKIFANS (@diskifans) December 20, 2019