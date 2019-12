Јувентус го претстави специјалниот дрес со кој ќе го игра мечот од Суперкупот против Лацио во саудиската престолнина Ријад.

„Бјанконерите“ се подготвуваат да играат за првиот трофеј сезонава на стадионот на универзитетот Кинг Сауд.

За да ја одбележат оваа пригода, тие ќе носат еднократна опрема со сите имиња на нивните играчи напишани на арапски.

Само 500 примероци од дресот на „Home Authentic Riyadh Edition“ се во продажба со автентични пакувања и специјални имиња и броеви на Пауло Дибала, Кристијано Роналдо, Матијас де Лихт, Миралем Пјаниќ и Џорџо Киелини.

The Bianconeri will don a special collector’s item when they feature in the #SupercoppaItaliana on Sunday

➡️https://t.co/ogzkInpiR1

On sale, now ➡️https://t.co/DC1Vdey2AC#JuveLazio #LiveAhead pic.twitter.com/eIspUJ3p12

— JuventusFC (@juventusfcen) December 20, 2019