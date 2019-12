Интер ја размонтира Џенова со 4:0 во италијанскиот шампионат, а мечот го одбележа еден убав момент. Поточно тој момент за секогаш ќе остане во сеќавањето на 17-годишниот Себастијан Еспосито.

Се работи за играчот од младинскиот погон на Интер кој пред неколку години дојде од Бреша, а Конте повремено му дава шанса за настап. Пред овој меч имаше шест настапи, а денеска го постигна првиот гол.

Ромелу Лукаку беше фудбалерот кој излезе фер и му даде на момчето да го изведе пеналот за Интер. Белгиецот можеше да шутира и да го заокружи првиот хет-трик за Интер, но одлучи да му ја даде топката на Еспосито да шутира од белата точка.

Тинејџерот ја погоди мрежата и потоа се затрча кон мајка си која го чекаше во прегратка. Еспосито во тој момент беше најсреќното момче на светот. Прв гол во сениорскиот фудбал и ја направи мајка си горда.

Lukaku could have scored an hatrick instead he allowed 18-yr old Esposito to take the penalty on his Debut

Lukaku Back to his Best.

Sportsmanship 💯🔥pic.twitter.com/OLA386Tx23

