Најдобриот фудбалер на светот, Лионел Меси постигна фантастичен погодок во дуелот со Алвес, во кој Барселона со 4:1 ја затвори сезоната.

Аргентинецот во соло-акција ја тресеше мрежата на противникот во второто полувреме.

Овој гол исто така беше негов 50-ти годинава, а Меси испиша неверојатен рекорд, односно во изминативе девет години на клупски и репрезентативен план заедно има постигнато 50 или повеќе погодоци.

Lionel Messi has scored 50+ goals for club & country in nine of the last ten years 🤯

2010 – 60

2011 – 59

2012 – 91

2014 – 58

2015 – 52

2016 – 59

2017 – 54

2018 – 51

2019 – 50* pic.twitter.com/Q5pipWcZcl

— ESPN FC (@ESPNFC) December 21, 2019