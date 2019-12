Ливерпул е најуспешниот англиски клуб по бројот на освоени трофеи во историјата. „Црвените“ вечерва го совладаа Фламенго со 1:0 со голот на Фирмино во 99 минута и конечно ја освоија титулата која им недостасуваше – светски клупски првак. Претходно трипати ја бркаше и секогаш губеше од противниците, а вечерва ја освои.

Со тоа Ливерпул првпат во историјата обедини три меѓународни пехари во една година – ЛШ, УЕФА Суперкупот и ФИФА Светското клупско првенство.

Но Ливерпул со 47 трофеја е најуспешниот англиски клуб. Има два повеќе од најблискиот ривал Манчестер Јунајтед.

🏆 Liverpool have won their 47th major honour – extending their English record, 2 ahead of Man Utd 18 League Championships

7 FA Cup

8 League Cup

6 European Cup/Champions League

3 UEFA Cup

4 UEFA Super Cup

1 FIFA Club World Cup pic.twitter.com/q1gh5UxGlo — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 21, 2019

For the first time in their 127-year history, Liverpool win the Club World Cup and complete an unprecedented treble in the process. https://t.co/tCXwEqqUcV — Squawka Football (@Squawka) December 21, 2019