Во четвртиот обид Ливерпул ја освои единствената титула која му недостасуваше во витрините – светски шампион! Претходно три пати губеше, еднаш од Фламенго во 1981, еднаш од Индепендиенте во 1984 и еднаш од Сао Пауло во 2005 година.

Конечно, вечерва ја прекинаа таа црна серија и го освои пехарот. Финалниот меч одигран во Доха беше решен во продолжението.

Претходно, регуларниот дел заврши без голови со тоа што во треатата минута од судиското продолжение имаше еден момент по кој судијата мораше да прегледа ВАР снимка за да процени дали да свирне пенал за „Црвените“ или не.

А во првото продолжение, поточно во 99 минута, по еден одличен контра напад Мане одлично го пронајде осамениот Фирмино кој се ослободи од својот чувар и ја погоди мрежата на јужноамериканскиот шампион.

Тој гол беше решавачки! 1:0 за Ливерпул и одмазда за поразот од истиот ривал во 1981 година.

А европски клуб седми пат по ред ја освојува светската круна. Вкупно гледано, само ако се брои Светското клупско (без претходникот Интерконтинентален куп) Европа има 12 победи, а Јужна Америка четири.

