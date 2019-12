Евертон и официјално го назначи Карло Анчелоти за свој менаџер со договор на четири и пол години.

Италијанецот, кој беше разрешен од Наполи на почетокот од овој месец, го наследи Марко Силва, кој беше разрешен, пак, од „Гудисон Парк“ на 6 декември.

Анчелоти, трикратен освојувач на Лигата на шампионите, се враќа во англискиот фудбал осум и пол години подоцна, откако беше разрешен од функцијата, менаџер на Челзи.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

— Everton (@Everton) December 21, 2019