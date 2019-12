Денешниот ден не е им е погоден за голманите во Премиер лигата. На претходниот меч Де Геа направи несфатлива грешка, а сега и голманот на Тотенхем да не остане без внимание направи глупав потег.

Тотенхем губи од Челси по првото полувреме со 0:2, а двата гола ги постигна Вилијан. Вториот беше во 45 минута после една несфатлива реакција на чуварот на мрежата на „Спарси“ Газанига кој во кунг фу стил го нокаутира противничкиот играч Маркос Алонсо.

Big respect to Gazzaniga trying to take the spotlight off De Gea. pic.twitter.com/628Booa5ip

— Dave (@JoeDaveGomez) December 22, 2019