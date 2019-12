Капитенот на Вотфорд Трој Дини постигна гол од белата точка во победата над Јунајтед со 2:0 во рамките на Премиер лигата. Тој беше повреден, па се врати и го постигна првиот гол уште од април и пополека ја крева екипата од дното.

„Притисок? Тоа е кога ја гледам мајка ми како работи три работи за да ни осигура пристоен оброк за Божиќ. Ова е само фудбал. Бев повреден три месеци, но мило ми е што се вратив со гол. Тоа е што е, на дното сме ќе мораме да работиме посилно и да се кренеме“, изјави меѓу другото Дини.

“Real pressure is watching my mum work three jobs trying to make ends meet. This is football.”

Troy Deeney speaks after Watford’s superb win over Manchester United.

Watch Super Sunday live on Sky Sports PL now 📺 pic.twitter.com/Sc9qbqcbZw

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 22, 2019