Фудбалерите на Манчестер Јунајтед изгубија од „фенерџијата“ Вотфорд во 18. коло на Премиер лигата со 2:0, а мечот го одбележа големата грешка на Давид де Геа. Поранешниот фудбалер на Јунајтед Гери Невил кој работи како стручен коментатор за Скај Спортс многу емотивно ја испрати грешката на Де Геа на натпреварот со Вотфорд. Додека Жозе Мурињо даваше интервју за медиумската куќа, Невил пцуеше и викаше, по што камерата се сврте кон него. На Невил не му се веруваше каков гол прими неговиот Јунајтед и каков кикс направи Де Геа.

Мурињо се поднасмеа и прокоментира: „Гери не може да ја сокрие својата поврзаност со Јунајтед, но е одличен консултант“, а потоа отиде да ја погледне каков гол прими шпанскиот голман.

😂 It’s fair to say @GNev2 could not believe what he was seeing there, watching David De Gea’s error.

