Вчера Петер Стох, денеска триумф на Роји Кобајаши на скокалницата во швајцарскиот ски-центар Енгелберг. Одличниот Јапонец ја забележа 15-тата победа во кариерата во Светскиот куп, а денеска имаше импресивен настап. Во првата рунда скокна 132.5 метри, но во втората ги засени конкурентите со маестрален скок од 134 метри со што беше недостижен на чело на табелата.

Втор заврши Петер Превц, а трет австрискиот тинејџер Јан Херл што е негов прв подиум во кариерата. Четврти е Јан Гајгер и петти Даниел Хубер. Вчерашниот победник Камил Стох се пласираше на позиција девет.

Во генералниот пласман Кобајаши има 272 бодови, а втор е Словенецот Петер Превц со 263 поени. Кобајаши е актуелен светски шампион и освојувач на Четирите скокалници минатата сезона, а тој ќе учествува и оваа година во обид да ја одбрани круната. А турнејата почнува на 30 декември во Оберсдорф, Германија.

In the final event before #FourHills it is Ryoyu Kobayashi who takes the win!

Remember what happened last year…? pic.twitter.com/oPBAFbBjbS

