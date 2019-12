Спортинг Лисабон со 4:2 победа над Портимоненсе обезбеди пласман во полуфиналето од португалскиот Лига куп, но работата им беше отежната откако во 45. минута Јаник Боласие доби втор жолт, а потоа и црвен картон.

По дуелот лутиот Боласие на Твитер сподели видео на кое покажа како судијата наседна на одглумениот фаул, а фудбалерот порача „Исклучен сум поради ова, пријавете го во Холивуд.“

👀 So I Got Sent Off For This Today SMH 🤦‍♂️ Sign Him Up For Hollywood🎭😂…I’m Just Happy The Team Got The WIN😏✅ Great Spirit & Fight From The Boys…Into The Semi Finals Now💪🏿🦁💚 #YYB @Sporting_CP pic.twitter.com/HYwvDXlXuK

— Yannick Bolasie (@YannickBolasie) December 21, 2019