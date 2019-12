Нова, импресивна партија на Џејмс Харден и Расел Вестбрук, кои искомбинираа 77 поени и го водеа Хјустон до победа на гостувањето кај Феникс, 139:125.

Харден натпреварот го заврши со 47 поени, додека Вестбрук имаше 30, додека Кели Обре постигна 26 поени за Феникс.

„Брадата“ на овој меч се искачи на четвртото место на вечната листа со постигнати +40 поени по натпревар (вкупно 89 натпревари) и сега е зад Коби Брајант (122), Мајкл Џордан (173) и Вил Чемберлејн (271).

Congrats to @JHarden13 of the @HoustonRockets for moving up to 4th on the all-time 40+ POINT GAMES list! #OneMission pic.twitter.com/9qOWBdhBJu

— NBA (@NBA) December 22, 2019