Тензично лондонско дерби помеѓу Тотенхем и Челси на „Вајт Харт Лејн“. Победи Челси со 2:0 со головите на Вилијан во првото полувреме што беше втор пораз на Жозе Мурињо од своите поранешни клубови. Португалецот прво изгуби од Манчестер Јунајтед, а сега од својот омилен клуб Челси и од поранешниот ученик Франк Лампард.

На мечот имаше неспортски моменти. Прво се спречкаа Ковачиќ и Деле Али за груба игра, а во 45 минута голманот на Тотенхем Газанига го нокаутира Маркос Алонсо за пенал за Челси кој го реализира Вилијан. Во второто полувреме одново неспортска реакција. Сон беше соборен од Ридигер, а потоа Кореецот во лутина го удри во градите германскиот интернационалец. Судијата му покажа на азискиот фудбалер директен црвен картон.

Капак на се беа расистичките скандирања од трибините кон дефанзивецот Ридигер откако Сон доби црвен картон. Дури беше погоден со предмет од трибините.

По оваа победа Челси е на четвртото место и ја прекина серијата од два порази по ред, а Тотенхем го запиша шестиот пораз и падна на место број 7.

