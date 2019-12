Англискиот премиерлигаш Евертон и официјално го промовираше својот нов тренер Карло Анчелоти и му посака добредојде на „Гудисон Парк“.

Италијанецот, кој беше разрешен од Наполи на почетокот од овој месец, го наследи Марко Силва, кој исто така заработи отказ од Евертон.

