Интересна битка за титулата ќе имаме сезонава во Премир лигата, со оглед на тоа дека импресионира и квалитетот на стратези кои седат на клупите на англиските тренери.

Евертон и официјално го промовираше Карло Анчелоти, Жозе Мурињо од неодамна, пак, седна на клупата на Тотенхем, Јирген Клоп е главен менаџер на Ливерпул, Пеп Гвардиола го предовди Манчестер Сити…

Доколку се гледа по реноме, четворица тренери во исто време во Премиер лигата, кои заедно земено имаат 22 првенствени трофеи и осум титули во Лигата на шампионите.

Импресивна бројка, кој носи и тоа каква конкуренција.

Guardiola, Klopp, Mourinho and Ancelotti all managing in the same league at the same time. That’s 22 league titles and 8 Champions League trophies between them! 🏆 pic.twitter.com/DxU9DgJcg1

— ESPN FC (@ESPNFC) December 23, 2019