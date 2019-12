Черлс Леклер ја продолжи соработката со Ферари до 2024 година. Одличната сезона на Младиот возач од Монако му донесе огромна заработувачка, тој ќе заработува по девет милиони евра годишно.

