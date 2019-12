Лука Дончиќ и натаму е надвор од терените поради повредата на скочниот зглоб. Словенецот не пропушта меч на својот тим, беше на гостувањето во Торонто.

Со феноменалните игри кои ги пружи оваа сезона ги освои срцата на фановите, секако најгорди се оние кои доаѓаат од неговата земја.

Тој беше вистински хит пред дуелот меѓу Торонто и Далас, на теренот настана вистинска лудница, Словенците кои беа присутни во салата го „нападнаа“…

.@luka7doncic with a quick meet & greet for the Slovenian fans in the stands! #MFFL pic.twitter.com/borbwLgpxh

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 22, 2019