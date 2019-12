Корејскиот офанзивец Хеунг-мин Сон е суспендиран на три натпревари поради црвениот картон што го доби на мечот со Челси. Сон беше исклучен откако со нога во градите го удри Антони Ридигер во 62. минута од средбата.

Тотенхем денеска потврди дека Сон е казнет со три натпревари, а првиот меч ќе го одбработи против Брајтон на Боксинг деј.

TEAM NEWS:

🔹 Following his red card against Chelsea, Heung-Min Son has received a three-match suspension, beginning with the Brighton fixture on Boxing Day. pic.twitter.com/MOqgFUUxSw

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 23, 2019