Џиновска статуа на Златан Ибрахимовиќ прес стадионот во Малме тешко дека ќе преживее. Викендов непознати сторители повторно извршиле напад, со тоа што сега е откинат носот на статуата на Ибра.

Вакви напади од незадоволните фанови на Малме почнаа со тоа што статуата најпрво беше запалена, па офарбана, а потоа имаше обид да се искршат нозете и да се откине главата. Фановите на Малме се гневни на Ибра затоа што тој стана косопственик на Хамарби од Стокхолм.

Zlatan Ibrahimovic statue in Malmo vandalised with nose sawed off, cracked foot and toe missing https://t.co/WYecVkTiCQ

— Sun Sport (@SunSport) December 22, 2019