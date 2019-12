Натпреварот од Купот на Танзанија меѓу Јанг и Иринга Јунајтед беше прекинат поради напад на рој пчели.

За време на средбата, огромен број пчели неочекувано долетале на стадионот, по што практично ги нападнаа фудбалерите, судиите и гледачите. Инцидентот се случи на почетокот на второто полувреме. Учесниците на натпреварот беа принудени да се фрлат на тревникот, а потоа да бегаат од теренот за да некако се сокријат од инсектите.

A swarm of bees attacked players in a Tanzania Federation cup encounter between @yangasc1935 and Iringa United.

Just when you think you have watched it all…. pic.twitter.com/r8o97ogcR8

— Brian Kawalya 🇺🇬 (@BrianKawalya1) December 22, 2019