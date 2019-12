Јувентус не успеа да го освои италијанскиот Суперкуп, трофејот го доби Лацио кој славеше со 3-1. Ова е втор пораз за „Старата дама“ од истиот тим, првиот го запиша пред две недели во Серија А.

Кристијано Роналдо одново е во центарот на вниманието. Португалецот не сака да губи, неговата реакција за време на церемонијата на доделување на медалите доволно говори. Многумина го осудија за неспортскиот потег…

“Ronaldo’s not one for silver medals, is he?” 👀

CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 22, 2019