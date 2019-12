Барселона ги враќа дресовите со линии, наместо со коцки како што беше случај оваа година. На социјалните мрежи се појави новиот дрес на „Каталонците“ за сезоната 2020/21.

Црвено-сина боја, помеѓу со малку жолта ќе биде новиот дрес на Барса кој ќе почне да се продава некаде кон крајот на сезонава.

Barça’s leaked home kit for the 2020/21 season. [sport via footyheadlines] pic.twitter.com/FrUWGFurou

— barcacentre (@barcacentre) December 23, 2019