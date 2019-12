View this post on Instagram

Me perguntam porque todo o ano eu faço doações de cestas básicas na minha cidade, sem duvida a resposta esta nessa foto! São sorrisos como o deste garoto aí que me faz refletir que não se precisa de muito pra ser feliz 😀. Agradeço todos os anos a Deus por me dar saúde e viver experiências como está. Um feliz Natal a todos vocês meus amigos 🎄 🎅🏽