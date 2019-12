View this post on Instagram

Quando a Coluna do Leo Dias acha que já viu de tudo (e sem julgamentos), uma nova história chega até nós. O jogador de futebol Hulk Paraíba trocou a mulher, Iran Ângelo de Souza, de quem se separou oficialmente em agosto, e está namorando a sobrinha de Iran, Camila. O novo namoro do atleta é o assunto mais comentado da alta sociedade de João Pessoa, Paraíba, e está causando o maior rebuliço. Procurado para comentar o relacionamento, Hulk confirmou o namoro por meio de sua assessoria e disse ter sido sempre transparente. “O próprio Hulk no último sábado chamou os pais e o irmão da Camila. Ele falou a verdade e comunicou à ffamília. Ambos iniciaram o namoro em outubro. Via @uoltvefamosos / @leodias