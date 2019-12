Само месец дена по разделбата со Арсенал поради лошите резултати, Унаи Емери е близу до потпише договор со нов тим.

Според француските медиуми, шпнаскиот стратег може да седне на клупата на Монако. Тој веќе остварил контакт со првите луѓе.

За 48-годишниот тренер, Лига 1 не е непознат шампионат, тој веќе има искуство со екипите од Франција. Во периодот од 2016 до 2018 година го водеше ПСЖ по што замина во Арсенал, но не успеа да ги исполни амбициите на челниците на клубот.

Le 10 Sport: #Monaco have made contact with Unai Emery over their head coach position.

Current boss Leonardo Jardim is on the hot seat and Emery, who was recently sacked by Arsenal, is one of the club’s preferred candidates to take over.#Ligue1 pic.twitter.com/L6JEGJ7tWC

— Football Tracker (@footbatracker) December 24, 2019