Српската кошаркарска ѕвезда од екипата на Денвер Нагетс, Никола Јокиќ се најде во конкуренција за наградата „најдобар европски играч во НБА лигата во изминатата деценија“. Изборот го прависпецијализираниот портал „Јурохупс“.

Српски центар се најде во силно друштво кандидати за ова признание. Покрај него во изборот се гласа и за грчкиот кошаркар Јанис Адетокумбо, браќата Марк и Пау Гасола од Шпаније, Французите Тони Паркер и Руди Гобер, као и Германецот Дирк Новицки.

