Златан Ибрахимовиќ повторно го облекува дресот на Милан. Тој доаѓа како слободен фудбалер откако му истече договорот со Л.А. Галакси. Имаше неколку опции, а Швеѓанецот изјави дека би сакал да се врати во Италија но клубот долго време го чуваше во тајност. Но сега веќе е познат, тоа е некогашниот европски првак Милан. Toj се договори за до крајот на сезоната.

„Се враќам во клубот кој го респектирам најмногу и во градот кој го сакам. Ќе се борам со соиграчите да го смениме курсот оваа сезона и ќе се потрудам да помогнам да ги исполниме целите“, изјави Ибрахимовиќ.

Тој одигра 85 натпревари и постигна 56 голови во претходниот мандат во Милан и беше дел од шампинскиот тим во 2010/11.

Zlatan Ibrahimovic to AC Milan… here we go! 👀📄✍🏻🔴 #Zlatan #transfers #Ibra

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2019