Ниту повредата не го спречи Лука Дончиќ да продолжи таму каде што застана. Словенецот како да не бил надвор од терените, во првиот кем-бек запиша „дабл-дабл“ учинок од 24 поени, 10 скока и осум асистенции за победа против Сан Антонио од 102:98.

Дончиќ е миленик и меѓу младата популација, а за тоа говори видео-записот кој доаѓа од оваа земја. Четиригодишно девојче од Хјустон не сакало да оди во кревет иако било доцна, нејзината желба била да го гледа Дончиќ.

Fighting bedtime because she wants to watch @luka7doncic play basketball. That’s my girl 💙 @dallasmavs @mcuban #MFFL pic.twitter.com/xF1LRbAEGc

Видео-записот како плаче стигнал до Далас, а челниците на клубот веднаш испратиле карти. Не само што од лице место го гледаше Словенецот, тој пружи фантастична партија.

She gets to see Luka! No more tears because Skylar & her dad @tim_yeager are here from Houston and ready to cheer on @luka7doncic & the Mavs! #MFFL pic.twitter.com/lXTKonwh2H

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 27, 2019