Седумте порази во последните девет натпревари беа повеќе од доволна причина за да Вест Хем му врачи отказ на Мануел Пелегрини.

Откако и официјално беше потврдена оваа информација од клубот, англиските медиуми излегоа со името на неговиот наследник.

Звучни неверојатно, но Вест Хем го враќа Дејвид Мојес, кој го водеше англискиот тим во периодот од 2017 до 2018 година, а на негово место дојде токму Пелегрини.

Во својата 56-годишна кариера ги водеше Сандрленд, Реал Сосиедад, Јунајтед, Евертон, како и Престон каде ја почна својата кариера.

Мојес веќе утре ќе има средба со челниците на Вест Хем.

So Pellegrini gone and latest is David Moyes to meet with @WestHam hierarchy on Sunday.

— Jim White (@JimWhite) December 28, 2019