Иранскиот фудбалер во дресот на Брајтон, Алиреза Јаханбах постигна гол во третата минута од денешниот дуел со Борнмут, кој „галебите“ го добија со 2:0, а потоа почна да плаче.

Иранецот не можеше да ги задржи своите емоции и откако го постигна првенецот во дресот на Брајтон, клекна и заплака.

Јаханбах во 2018 година дојде во Брајтон по фантастичната сезона која ја имаше во холандски Алкмар, каде беше најдобар стрелец во Лигата со 21 погодок и 12 асистенции.

Но, во Премиерлигата не се снајде баш најдобро и својот првенец го чекаше година ипол, а потоа не можеше да ги задржи емоциите.

Alireza Jahanbakhsh:

⚽ First goal for @OfficialBHAFC, in his 27th appearance

⏱️ Scores Brighton’s fastest PL goal at 2 mins, 29 secs

🇮🇷 Third Iranian player to score a PL goal pic.twitter.com/oAbOMbq2P4

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 28, 2019