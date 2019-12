Ливерпул за првпат во историјата и само на утрешниот премиерлигашки дуел со Вулверхемптон ќе носи посебен амблем. За првпат во историјата во мечот од 20. коло од Премиер лигата против Вулвс, „црвените“ ќе имаат амблем на средина на градите меѓу клупскиот грб и логото на производителот на дресовите.

Станува збор за амблемот со трофејот од светското клупско пренство на ФИФА, кој Ливерпул го освои пред само една недела во Катар. Овој дрес од овој меч ќе биде од непроценлово значење за колекционерите, бидејќи играчите ќе го носат само на овој натпревар во Премиер лигата.

We will debut the gold FIFA Champions Badge during Sunday’s clash with @Wolves.

We will wear the emblem on our shirts for a one-off occasion in the @premierleague and also sport the badge for matches in the @ChampionsLeague.

— Liverpool FC (@LFC) December 27, 2019