Ливерпул забележа 18 победи на 19 натпревари во Премиер лигата, но серијата контроверзни ситуации околу одлуките со помош на ВАР технологијата вечерва се хит на социјалните медиуми. Во последните неколку недели многу се зборуваше за примената на ВАР во Англија, особено за офсајд ситуацијата кога се мерат милиметри меѓу поставените фудбалери.

Играчите на Вулверхемптон, сосема оправдано, беа разочарани по поразот на „Енфилд“, но истакаа дека се чувствуваат оштетени за голот на Нето во првото полувреме кој беше поништен.

Anyone spot the Van Dijk handball in build up to Liverpool’s first goal? The ball clearly bounces up and hits his hand before he plays the ball over the top…VAR? #LIVWOL pic.twitter.com/HZQSEc99yz

— Jamie Allen (@Jamie_Journo) December 29, 2019