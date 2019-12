Чудесниот Словенец стави крај на серијата на победи на Голден Стејт и го предводеше Далас до нова победа, овој пат 141-121.

Лука Дончиќ го демолираше Голден Стејт. За 30. минути во игра запиша трипл-дабл од 31 поен, 15 асистенции и 12 скока. Словенецот имаше помош од Хардавеј, кој запиша 25 поени.

На другата страна кај Вориорс, Расел имапе 35 поени, но за жал не беа доволни за продолжување на низата.

Покрај трипл-даблот, Словенецот се најде во центарот на вниманието поради потегот на противничкиот кошаркар. Во еден момент, Крис го фрли Дончиќ во публиката, на голема среќа беше спречен голем инцидент.

Marquese Chriss and Luka Doncic get into it. 👀pic.twitter.com/7R8oUKIMBU

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 29, 2019