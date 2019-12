Минатогодишниот победник на новогодишната турнеја „4 скокалници“, Рјују Кобајаши стана четвртиот скокач во историјата кој забележал пет последователни победи на новогодишната турнеја, откако ланската доминација со 4 триумфи ја продолжи и на годинешното издание со првата станица во Оберсдорф.

Јапонецот денеска блескаше на првата годинешна станица од новогодишната турнеја победувајќи со скокови од 138 и 134 метри, освојувајќи вкупно 305,1 поен.

Карл Гајгер од Германија заврши на второто место со скокови од 135 и 134 метри, додека Давид Кубацки го зазема третото место на подиумот со скокови од 132 и 133 метри.

Final results of the first competition of #4hills in #Oberstdorf: pic.twitter.com/K4Z4jjpbaf

— Vierschanzentournee (@vier_schanzen) December 29, 2019