Лука Дончиќ е неверојатен. Словенецот одново беше број еден играч, благодарение на неговата нова партија „зачинета“ со трипл-дабл Далас го совлада Голден Стејт со 141-121.

Дончиќ запиша трипл-дабл од 31 поен, 15 асистенции и 12 скока, сето тоа за 30. минути на теренот. Тој токму за пола часа успеа да урне три рекорди.

Постана најмладиот играч во историјата на НБА-лигата, кој на еден меч имал повеќе од 30 поени и 15 асистенции, и на овој начин го урна рекордот на Мајкл Џордан од 1984/85, легендарниот кошаркар тоа го направи на 21 година.

At age 20, Luka Doncic is the youngest player in @NBAHistory to record multiple 30-point/15-assist games in a season. The previous youngest was Michael Jordan in 1984-85: Jordan was 21 years old for his first such game and 22 years old for his second. pic.twitter.com/0IOiGpbuwx

Дончиќ е најмладиот играч кој за 30 минути успеал да дојде до трипл-дабл од 30 поени, 12 скока и 15 асистенции.

Luka Dončić is the first player in @NBA history to log 30+ points, 12+ rebounds and 15+ assists in a game with 30-or-fewer minutes played.

Dončić is also the first player in history to record multiple 30-point triple-doubles of any kind in his career with 30min or fewer played. pic.twitter.com/FxJKSoZNKa

