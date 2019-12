Браќата Холидеј се запишаа во историјата во НБА-лигата. Прв пат во историјата на ова натпреварување за време на еден меч во исто време на теренот се најдоа тројца браќа. Ова се случи на дуелот меѓу Њу Орлеанс и Индијана.

Џру Холидеј (29) настапува за Пеликанс, додека Џастин (30) и Арон (23) играат за Пејсерс. Во третата четвртина тројцата се најдоа во исто време на теренот.

Натпреварот заврши со победа на Џру, неговиот тим славеше со убедливи 120-98.

Family first… Justin & Jrue Holiday look on as Aaron Holiday warms up. ♥️

For the first time, all three Holiday brothers will play in the same game! pic.twitter.com/jctamg7EB4

— NBA (@NBA) December 29, 2019