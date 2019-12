Дејвид Мојс е назначен за менаџер на Вест Хем и ќе се врати зво клубот по вторпат, овој пат в о обид да гхо извлече од голеата каша во битката за опстанок во елитата.

Шкотланѓанецот (55) потпиша договор на 18 месеци и започнува со работа уште утре. Негов прв меч ќе биде оној на првиот ден од новата 2020 година против Бурнмаут на домашен терен.

Тој го замени Мануел Пелегрини, кој беше отпуштен по саботниот пораз од 2:1 од екипата на Лестер.

