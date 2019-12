Лука Дончиќ во својот јубилеен 100. меч во НБА-лигата покажа дека е само обичен човек.

ЛА Лејкерс успеаја да го сопрат на 19 поени, четири скока и седум асистенции, изнудија и шест загубени топки, па Далас беше поразен со 108-95.

Лука оваа сезона имаше само еден лош натпревар, на 30. октомври во Денвер кога постигна 12 поени, четири скока и пет асистенции.

Оваа вечер им припадна на Лејкерс, односно Ентони Дејвис кој постигна 23 поени, и Леброн Џејмс кој запиша 13 поени и 13 асистенции, еден ден пред 35. роденден. Тој постана деветиот играч во историјата кој ја минал границата од 9.000 успешни додавања. Леброн е единствениот кој има над 9.000 скокови и 9.000 асистенции во историјата на НБА-лигата.

LeBron James is now officially 9th all-time in total assists. LBJ is currently the only player in NBA History that is Top 10 in both Points and Assists. pic.twitter.com/Rzn7KQjuGQ

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 30, 2019