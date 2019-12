Лука Дончиќ на дуелот против Голден Стејт запиша трипл-дабл. Се чини блескавите партии кои ги пружа оваа сезона помалку ги нервира противничките кошаркари. Па членот на Вориорс направи непромислен потег, Крис буквално го фрли Дончиќ во публиката. Кошаркарите на двата тима брзо изреагираа и спречија поголем инцидент.

За овој непромислен потег, Крис ќе плати 35.000 долари, одлучи НБА-лигата и испрати порака дека нема да толерира вакви потези како кон Дончиќ.

Marquese Chriss and Luka Doncic get into it. 👀pic.twitter.com/7R8oUKIMBU

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 29, 2019