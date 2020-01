Голманот на европскиот првак Ливерпул и на бразилскиот националец тим, Алисон Бекер е избран за најдобар Бразилец во Европа за 2019 година и ја доби наградата Самба Голд.

На второто место е Роберто Фирмино, додека на третото место се најде Нејмар.

OFFICIAL: Alisson Becker has won the 2019 Samba d’Or, an award given to the best Brazilian player in Europe.

Roberto Firmino finished second and Neymar third. pic.twitter.com/3JJ8gtRzxj

