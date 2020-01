Грчкиот репрезентативец во редовите на Олимпијакос, Василис Спанулис од вечерва е најдобриот стрелец во историјата на Евролигата. Олимпијакос загуби од Фенербахче (87:96) пред својата публика, но тоа не го спречи Спанулис да испише историја.

Тој средбата ја заврши со 14 поени, а историскиот момент го обележа со „тројка“ во последната четвртина од мечот. Спанулис досега има вкупно 4.157 поени или за пет повеќе од Хуан Карлос Наваро (4.152) кој досега го имаше приматот најдобар стрелец.

The MOMENT!

Spanoulis drains the 3 to become the ALL TIME leading scorer in the EuroLeague ☝️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QnJd38FNxj

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2020