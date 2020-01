Л.А. Лејкерс стигнаа до 28. победа сезонава, откако со 123:113 го совладаа Њу Орлеанс. „Езерџиите“ одиграа одличен натпревар, доминираа во три четвртини од мечот, па на гостите во последната единствено им успеја да го ублажат поразот.

Ентони Дејвис имаше одлична ноќ со 46 поени и 13 скокови, како и Леброн Џејмс со дабл-дабл со 17 поени и 15 скокови.

40 PTS (12-16 FGM), 11 REB for Anthony Davis at the end of the 3rd quarter on ESPN. @PelicansNBA 83 @Lakers 105 pic.twitter.com/cfJYaRDXHc

Портланд ја прекина серијата од пет порази во низа откако со 122:103 славеше на гости кај Вашингтон. „Волшебниците“ беа подобри единствено во првиот период, додека останатиот дел од средбата мина во знакот на гостите.

IT was ejected a minute and a half into the game for making contact with the official 🧐 pic.twitter.com/RXwKes3pfK

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 4, 2020