Кошаркарот на Атланта Хокс Винс Картер стана првиот играч во историјата на НБА лигата кој настапил во четири различни декади. Картер одигра 18 минути во победата на Хокс против Индијана со резултат 116:111 и за тоа време впиша три поени.

Картер сега веќе далечната 1998. година како петти пик стана играч на Торонто, а за каква легенда се работи најдобар показател е тоа што моментално во НБА лигата играат дури 36 кошаркри кои не ни биле родени кога тој дебитирал во најсилната кошаркарска лига на светот.

Освен за Торонто и Атланта, Картер играше за Сакраменто, Мемфис, Далас, Финикс, Орландо и Њу Џерси. За 20 дена ќе наполни 43 години.

Во текот на кариерата Картер осум пати бил Ол-стар играч.

1990s | 2000s | 2010s | 2020s

Vince Carter is now officially the first player in NBA history to play in four separate decades 👏 pic.twitter.com/KkAkilfcNA

— ESPN (@espn) January 5, 2020