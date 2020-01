Во досегашниот дел од сезоната во НБА-лигата едно име ги полни страниците на спортските портали и весници во светот – Лука Дончиќ. Младиот Словенец со своите феноменални партии го стави во „сенка“ својот сонародник Горан Драгиќ.

Но, легендарниот кошаркар синоќа потсети зошто најдобар во својата земја. Во триумфот на Мајами против Портланд (116-103) пружа мајсторска партија. Зад своето име запиша 29 поени со одлични 7 од 10 од линијата за три поени, тој додаде уште 13 асистенции.

GORAN DRAGIC HAS 7️⃣ THREES!#PORvsMIA: 🔥up 116-103 with 5:09 left in the game. pic.twitter.com/CBMCFOypjk

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 6, 2020